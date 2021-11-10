Неизвестные наносят украинскую маркировку на тропах в горах Крыма

фото © Валентин Нужденко

Новую маркировку украинского образца заметили краеведы на одной из заброшенных туристических троп в Большом каньоне Крыма.

Об этом в Facebook сообщил крымский гид Валентин Нужденко.

По его словам, навигационные знаки, обозначающие маршрут XIX века, обнаружились на одном из северных отрогов плато Ай-Петри, спускающихся к Яблоневому броду на дне каньона.

«Знаю тропу уже 22 года, она была и остается заброшенной, но кто-то тут упорно обновляет маркировку», — написал Нужденко в группе «Походы по Крыму и не только Крыму. Крымские маршруты».

Любопытно, что по соседним отрогам проложены «набитые» туристические маршруты, однако кто-то рисует желтой краской круги и здесь.

По мнению собеседника, тропу, скорее всего, облюбовали из-за возможности переночевать тайно и с комфортом.

«На половине спуска есть ровная площадка под палатку и не пересыхающий родник. Здесь кратчайший спуск к Большому каньону, да и можно устроить такую ночевку, что тебя никто видеть не будет. Это моя единственная версия», — предположил Валентин Нужденко.

Интересно и то, что в этих местах стандартная маркировка маршрутов — прямоугольник с двумя белыми полосами и одной желтой посередине. Об этом рассказал сотрудник Бахчисарайского лесхоза Асан Усеинов, работающий на территории ООПТ «Большой каньон».

«Маркировка в каньоне желтыми кружками была при Украине», — отметил лесник. Кто рисует круги сегодня, остается загадкой.

Напомним, летом туристы обнаружили нарисованные краской украинский герб и нацистский знак на вершине Чатыр-Дага.

В тексте использованы материалы: Форпост

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