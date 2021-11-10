Власть
Микрорайон в Симферополе превратился в Венецию
Сегодня ночью в поселке Грэсовский затопило улицы и автомобили в буквальном смысле плыли по дороге.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Автолюбитель заснял на камеру и выложил в сеть кадры с ночного потопа в поселке Грэсовский. На протяжении всего видео водитель не переставал возмущенно повторять:«Воды по колено. Это кошмар».
Пользователи соцсетей поддержали крик души шокированного водителя и добавили:«Во время дождя там просто океан».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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