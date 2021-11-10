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Власть

Микрорайон в Симферополе превратился в Венецию

Сегодня ночью в поселке Грэсовский затопило улицы и автомобили в буквальном смысле плыли по дороге.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Автолюбитель заснял на камеру и выложил в сеть кадры с ночного потопа в поселке Грэсовский. На протяжении всего видео водитель не переставал возмущенно повторять:«Воды по колено. Это кошмар».

Пользователи соцсетей поддержали крик души шокированного водителя и добавили:«Во время дождя там просто океан».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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