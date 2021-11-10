Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом

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В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

Ее прооперировали, однако домой выписали с другим недугом.

«На третий день появились температура и кашель, температура то поднималась, то падала. Мы все требовали обследования на ковид. Но завотделением утверждал, что это реакция на контраст», — поделилась дочка пострадавшей в группе «Черный список Крым|Симферополь|Севастополь» в социальной сети «ВКонтакте».

С ее слов, медики отказались делать тест и рентген, уверяя, что всему виной послеоперационное самочувствие. Несмотря на скачки температуры и кашель, 4 ноября пациентку все же выписали из медучреждения домой.

Как рассказала дочь женщины Марина Васильева, 6 ноября состояние мамы ее настолько напугало, что она вновь вызвала «скорую». Прибывшие медики сделали экспресс-тест, и коронавирус подтвердился.

«Она начала угасать и ужасно кашляла. В итоге врач «скорой» наши подозрения подтвердил. Маму госпитализировали с коронавирусом и пневмонией. Сейчас она в больнице на кислороде, без него она толком не может находиться, сразу начинается одышка», — объяснила крымчанка.

Сейчас все члены семьи Васильевых находятся на самоизоляции как контактные. По словам Марины, она обращалась в Минздрав с просьбой провести проверку и найти тех, кто контактировал с ее мамой в больнице.

«После публикации в сети со мной связались из Минздрава, запросили данные мамы, но на этом все. Хотя я попросила выяснить, сколько людей с ней контактировали в отделении, но в ответ тишина», — поделилась крымчанка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заверили, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

По мнению крымского правоведа, директора юридического предприятия «Центр медицинского права в Республике Крым» Михаила Белкина, медики были обязаны дообследовать пациентку, а не выписывать с симптомами заболевания.

«Это просто некачественно оказанная медицинская помощь. Чтобы специалисты провели экспертизу качества, родственники должны обратиться в страховую медицинскую компанию. Не сомневаюсь, что дефекты будут выявлены и медиков привлекут к ответственности», — пояснил юрист.

Подобные инциденты, в том числе из-за ситуации с пандемией коронавируса, возникают по двум причинам, отметил специалист: из-за безалаберности медиков и нехватки персонала в больницах.

«Но ни первое, ни второе — это не оправдание», — заключил Михаил Белкин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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