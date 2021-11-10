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Странности

Крымчанин продает на Авито «череп пришельца»

15:16 среда, 10 ноября 2021

На сайте популярного сервиса объявлений житель Керчи выставил на продажу «череп инопланетянина» за 10 тысяч рублей.

«Продам череп инопланетянина, из сбитого военными в 1964 НЛО недалеко от Керчи. Череп чистый, немного порос земным мхом и лишайником. Клыков уже нет, выпали от удара об штурвал при крушении НЛО, их военные на сувениры растащили. Сам инопланетянин смог отползти от места крушения и спрятаться, где позже и умер. Тело не сохранилось, звери растащили. Да, и это не баран, просьба людям, не разбирающихся в инопланетянах, ерунду не писать и не портить бизнес!», — пишет автор объявления.

Как пояснил ветеринар, на фото изображена лицевая часть черепа мопса или пекинеса.

Это далеко не первое объявление, которое вызывает удивление у потенциальных покупателей. Ранее житель Ялты выставил на продажу старую «Волгу» с секретом ни много ни мало за 3 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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