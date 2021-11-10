Происшествия
Крымчанин отдал приятелю автомобиль на ремонт, а обнаружил его среди металлолома
В полицию обратился 59-летний житель пгт Гвардейское, который рассказал, как по устной договоренности передал свой автомобиль «ГАЗ 5312» на ремонт приятелю.
Правда, когда автомобиль ему понадобился, возвращать товарищ его отказался. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 120 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По данному заявлению правоохранителями был задержан 30-летний местный житель, который признался в том, что продал автомобиль своего знакомого за 40 тысяч рублей. К тому же выяснилось, что сам автомобиль после продажи был сдан в пункт приема металлолома.
Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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