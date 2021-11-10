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Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей

11:17 среда, 10 ноября 2021
Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей

фото © Pixabay

Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного экспертами РИА Новости. Рейтинг свидетельствует, что доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой.

При этом параметры доступности существенно различаются в разных регионах страны.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают семьи, состоящие из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной квартиры.

Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы.

Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2021 год индивидуально для каждого субъекта федерации. Среди 85 регионов РФ Республика Крым и Севастополь занимают в рейтинге соответственно 82-е и 83-е место.

Хуже дела обстоят только в Кабардино-Балкарии и Чечне, свидетельствует рейтинг. В Крыму и Севастополе лишь чуть более 20% семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты.

В Кабардино-Балкарии и Чечне доступность не превышает 20%. Дефицит арендного жилья в Севастополе эксперты связывают с влиянием туристического сектора, а также со спросом на жилье со стороны военнослужащих и их семей, которые составляют значительную долю населения города.

Низкая доступность аренды в национальных республиках обусловлена традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах, а также значительным демографическим ростом и соответственно высоким спросом на жилье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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