Какой сегодня праздник 10 ноября

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Сегодня, 10 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день молодежи (World Youth Day)

Фото pixabay.com

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

С тех пор международное объединение молодежных организаций — это центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодых людей всего мира без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности.

День сотрудника органов внутренних дел России (День полиции)

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции).

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Параскева-Пятница, Бабья заступница (Параскевы Льняницы)

Народный праздник «Параскевы Льняницы» отмечается 10 ноября (по старому стилю – 28 октября). В церковном календаре это дата почтения памяти святой великомученицы Параскевы. В народе ее прозвали Льняницей, так как в этот день женщины хвастались своим льном. Другие названия праздника: «Параскева Пятница», «Льняница», «Бабья заступница», «Трепальницы».

Также сегодня, 10 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный день бухгалтерии (International Accounting Day)

- День богини Макоши (богиня брака и родов)

- День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц Параскевы Пятницы

- Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development)

- День молитвы о сиротах

- День просмотра черно-белого фильма

- Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)

- День ванильного кекса (National Vanilla Cupcake Day) в США

- День полиции Кубы

- День отца в скандинавских странах

- День памяти Ататюрка в Турции

- Фестиваль воды (Бон Ом Тук) в Камбодже

- Фестиваль деревьев в Тунисе

- День героев в Индонезии

- День молодежи Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодул, Николай, Георгий, Степан, Терентий, Максим, Дмитрий, Кириак, Арсений, Мануил, Анна, Валентина, Нестор, Иов, Африкан, Нафанаил, Иеракс, Феврония, Помпей, Нит, Ангел, Сарвил, Вил, Евникия, Неонилла, Прасковья (Параскева), Фотий (Фот).

Что происходило 10 ноября в прошлые годы

1444 - польско-венгерское войско терпит поражение от турок в битве при Варне.

1915 - итальянцы терпят очередное поражение в битве на Изонцо во время Первой мировой войны.

1918 - Германская империя капитулирует в Первой мировой войне.

1933 - русский писатель и поэт Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1952 - первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли заявил о своей отставке.

1959 - апартеид в Южной Африке и расовая дискриминация в любой части света осуждены Генеральной Ассамблеей ООН.

1966 - премьер-министр Великобритании, Гарольд Вильсон, заявил о решимости Великобритании вступить в Европейское экономическое сообщество.

1975 - сионизм приравнян к расизмуданное решение вынесла Генеральная Ассамблея ООН.

1982 - образовалась культовая рок-группа «Наутилус Помпилиус».

1994 - Ирак признал суверенитет Кувейта.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 ноября. Какие праздники будут завтра?

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