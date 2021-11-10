Из горящей многоэтажки в Керчи спасли шесть человек

Ночью спасателям поступило от очевидцев сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Буденного в Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Отделение газодымозащитной службы провело разведку помещений, в ходе которой спасли 6 человек. Всего из опасной зоны эвакуировали 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Пожар ликвидировали в течение 45 минут. В тушении возгорания задействовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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