Происшествия
Из горящей многоэтажки в Керчи спасли шесть человек
Ночью спасателям поступило от очевидцев сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Буденного в Керчи.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Отделение газодымозащитной службы провело разведку помещений, в ходе которой спасли 6 человек. Всего из опасной зоны эвакуировали 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Пожар ликвидировали в течение 45 минут. В тушении возгорания задействовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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