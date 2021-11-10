ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России», – говорится в сообщении.

Следственным управлением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Речь идет о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Ломенко по собственному желанию с 25 октября 2021 года.

В мае 2017 года Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию национально-культурная автономия «Украинцы Крыма», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Организация была зарегистрирована в Симеизе по адресу местного продуктового рынка. Ликвидирована самим же Ломенко в октябре 2021 года.

Из открытых источников известно, что Ломенко родом из Симеиза (Ялта), в 2014 году окончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Работал директором управления внешних связей ООО «Семейный отдых». В декабре 2013 года на досрочных выборах был избран главой Симеиза, а до этого был секретарем поссовета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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