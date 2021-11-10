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Коронавирус в Крыму

Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки

Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Максимальный показатель фиксировали накануне, он составил 358. С выздоровлением по итогам прошедших суток выписаны 210 пациентов. Тринадцать человек в возрасте от 64 до 88 лет скончались. С начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 42 551 человека.

От осложнений, связанных с заболеванием, умер 1481 человек, выздоровели 35 424.

Как сообщалось, в республике за минувшие сутки зафиксирован абсолютный максимум суточного прироста заболевания за весь период пандемии – 811 человек. По информации республиканского Минздрава, выздоровели 803 пациента, скончались двадцать человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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