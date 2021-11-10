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Власть

Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

18:05 среда, 10 ноября 2021
Ялта
Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

фото © УФСБ по Крыму и Севастополю

Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В тот период, 2017 и 2018 годы,  он работал в гостинице «Ялта-Интурист» – одной из крупнейших в регионе», – приводит агентство слова своего собеседника.

Ломенко упоминается в статусе директора по внешним связям гостиницы «Ялта-Интурист» в ряде публикаций, в том числе на сайте администрации города.

По информации СМИ, в мае 2017 года Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию –  национально-культурная автономия «Украинцы Крыма», о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Организация была зарегистрирована в Симеизе по адресу местного продуктового рынка. Ликвидирована самим же Ломенко в октябре 2021 года.

Ранее сегодня Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании жителя Ялты по  подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, «в период с 2017 по 2018 год гражданин России по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу  сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ».

Речь идет о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Ломенко по собственному желанию с 25 октября 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Власть
Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».

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