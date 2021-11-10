Власть
Борт разведки и управления ударами США приблизился к Крыму на 35 км
Борт разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США был засечен российскими военными над Черным морем.
Об этом сообщает Минобороны России.
«Вылетевший с авиабазы Ramstein (Германия) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 километров», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия намерена провести испытания нового ракетного корабля в Черном море. Новый российский малый ракетный корабль «Циклон» пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
В России думают, что корабли США в Черное море способны на «любые провокации». Постоянные заходы военных кораблей США и других стран в Черное море и их приближение к границам являются «попыткой проверить готовность российских сил по охране южных рубежей страны».
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