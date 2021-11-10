Борт разведки и управления ударами США приблизился к Крыму на 35 км

Борт разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США был засечен российскими военными над Черным морем.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Вылетевший с авиабазы Ramstein (Германия) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 километров», - говорится в сообщении.

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