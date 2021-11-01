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Власти Севастополя решили поснимать блокпосты на въезде в город

17:50 понедельник, 1 ноября 2021
Севастополь
Власти Севастополя решили поснимать блокпосты на въезде в город

фото © Крыминформ

Власти Севастополя приняли решение завершить работу блокпостов на въезде в город, которые были созданы из-за коронавируса для контроля QR-кодов у въезжающих.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы – это значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, – сказал губернатор на заседании правительства. – Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить».

Блокпосты на въезде в город установили на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. В город впускают только граждан, имеющих QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Также власти города приняли решение, что указанные документы на блокпостах будут проверять и у выезжающих из города лиц.

За первый день работы на блокпостах задержали более 200 автомобилей, через пункт контроля на железнодорожном вокзале не пропустили десять человек за день. За второй – более сотни машин и два автобуса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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