Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым получил еще 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» ● Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19 ● Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты ● Аксенов признал, что система здравоохранения в Крыму «испытывает стресс» ● Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд
Власти Севастополя решили поснимать блокпосты на въезде в город
фото © Крыминформ
Власти Севастополя приняли решение завершить работу блокпостов на въезде в город, которые были созданы из-за коронавируса для контроля QR-кодов у въезжающих.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы – это значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, – сказал губернатор на заседании правительства. – Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить».
Блокпосты на въезде в город установили на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. В город впускают только граждан, имеющих QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Также власти города приняли решение, что указанные документы на блокпостах будут проверять и у выезжающих из города лиц.
За первый день работы на блокпостах задержали более 200 автомобилей, через пункт контроля на железнодорожном вокзале не пропустили десять человек за день. За второй – более сотни машин и два автобуса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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