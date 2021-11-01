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Происшествия

В Севастополе заминировали здание правительства

14:20 понедельник, 1 ноября 2021
Севастополь
В Севастополе заминировали здание правительства

фото © Крыминформ

Неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании правительства Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба города.

«На электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. В установленном порядке были проинформированы: служба 112, УМВД по Севастополю и управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Росгвардия. Периметр был оцеплен», – уточнили в правительстве.

Сообщение поступило сегодня утром. По данным пресс-службы, в течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники.

Были проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства – специалисты ничего не обнаружили.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению источника получения сигнала.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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