Происшествия
В Севастополе заминировали здание правительства
фото © Крыминформ
Неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании правительства Севастополя.
Об этом сообщила пресс-служба города.
«На электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. В установленном порядке были проинформированы: служба 112, УМВД по Севастополю и управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Росгвардия. Периметр был оцеплен», – уточнили в правительстве.
Сообщение поступило сегодня утром. По данным пресс-службы, в течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники.
Были проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства – специалисты ничего не обнаружили.
В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению источника получения сигнала.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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