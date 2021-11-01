В Севастополе могут появиться сотни обманутых землевладельцев

фото © Новости Крыма

Идущий полным ходом процесс нарезания новых земельных участков в Байдарской долине может затормозиться. Надежду на это дала депутатам на состоявшемся 28 октября заседании заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

О том, что с 2019 года в Байдарской долине Севастополя «нарезали» более 900 новых земельных участков, журналистам рассказал председатель исполкома общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников. Аналогичные процессы идут и в других районах города. Но для Байдарской и Варнаутской долин такой «распил» сельхозземель особенно опасен: есть все шансы увидеть их в том же состоянии, в каком находится сейчас некогда свободный от застройки Фиолент.

Во время вчерашнего отчета перед Заксобранием директора департамента по имущественным и земельным отношениям Оксаны Кузнецовой был задан и этот болезненный вопрос. Следы раздела более крупных участков на мелкие хорошо видны на кадастровой карте, – заметил депутат Вячеслав Аксенов.

«И мелкие предлагаются под индивидуальное жилищное строительство, несмотря на то, что это земли сельхозназначения. Известно ли вам об этом, понимаете ли вы, какую угрозу это несет? Сотни обманутых людей могут быть у нас в Севастополе – там же нет ни воды, ни электричества, ни дорог, ничего нет, а людям предлагают земельные участки», – сказал он.

Оксана Кузнецова ответила, что проблема ей известна, но вопрос этот находится в компетенции Севреестра.

«Что я могу от себя пояснить? Это распаеванная земля в украинский период была предоставлена в частную собственность. Обладатели этих участков имеют законное право раздела этой земли и постановки ее на учет, что и происходит. Через наш департамент эти документы не проходят», – сказала она.

Единственным вариантом решения проблемы, добавила глава ДИЗО, могло бы стать ограничение размера вновь образованных участков на землях сельхозназначения. И, по ее сведениям, такой законопроект уже готовится:

«Насколько я знаю, это будет в районе гектара. Когда этот законопроект будет принят, возможности дробления земли на такие мелкие части не будет».

Присутствующая в зале замгубернатора Светлана Пирогова подтвердила: такой закон сейчас готовится, и внести его в Заксобрание планируется в ближайшее время.

Второй заданный Вячеславом Аксеновым вопрос касался паспортизации многоквартирных домов.

«Без технического паспорта осложнено и обслуживание, и ремонт таких домов. Знаю, что работа по актуализации технических паспортов ведется БТИ, но там возникают какие-то затруднения. Скажите, в каком объеме выполнена эта работа, есть ли необходимое финансирование?» – попросил ответить депутат.

Глава ДИЗО в ответ сообщила, что работа по паспортизации с 2014 года проводится постоянно, но выполнена всего на 10%.

«Но по сравнению с Российской Федерацией у нас показатель абсолютно неплохой, в некоторых регионах она не проводится вообще, – добавила Оксана Кузнецова.

Над этим ответом можно было бы поиронизировать, но, по крайней мере, это был конкретный ответ. На большинство же заданных депутатами вопросов ответа не последовало вообще: в лучшем случае его обещали дать позже и в письменном виде.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте установят границы земельных участков многоквартирных домов. До конца года в Ялте планируется выполнить работы по межеванию территории 2 тыс. 853 многоквартирных домов.

В Крыму насчитали порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель. В Крыму порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель, которые требуют скорейшего вовлечения в сельхозоборот.

В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием. Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.

Аксенов требует проверить собственников земель в Крыму, чтобы увеличить доходы в бюджет. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от Минфина Крыма ускорить работу по выявлению земельных участков в регионах полуострова, которые не оформлены должным образом, из-за чего теряется дополнительный источник доходов в бюджет.