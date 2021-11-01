Трудным севастопольским подросткам дадут по наставнику

Представлял законопроект депутатам новый руководитель прокуратуры города Максим Жук. Он сообщил, что с начала 2021 года несовершеннолетними жителями Севастополя совершено 39 преступлений и почти 170 административных правонарушений.

«Некоторые из этих деяний вызвали повышенный общественный резонанс. Они вам известны. Приведенные цифры говорят о необходимости совершенствования профилактической работы с несовершеннолетними. Особенно с теми, кто уже нарушал закон. К сожалению, не всегда они становятся на путь исправления», – сказал он.

Институт наставников, напомнил Максим Жук, существовал и в советские годы. Так что речь, по сути, идет о предложении не новом, а хорошо забытом старом. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наставники должны появиться у детей и подростков, состоящих на учете «в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Сегодня таких в Севастополе 204 человека.

Председатель комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова высказала к тексту законопроекта сразу два замечания: первое касалось минимального возраста потенциального наставника, второй – обязанности наставников проходить «обширное медицинское обследование».

«Означает ли это, что 18-летний наставник является достаточно мудрой и авторитетной личностью, чтобы оказывать помощь родителям? – засомневалась она. – И не убьем ли мы (медобследованием – ред.) на корню даже позывы к этой благородной деятельности?»

Максим Жук ответил, что разделяет ее озабоченность, однако заметил, что 18-летние граждане имеют право голосовать и вообще считаются совершеннолетними. Именно совершеннолетие и было взято за рубеж, после которого они становятся зрелыми людьми.

«Другой конкретный возраст мне на ум не приходит. Мы не можем говорить, в 20 или 25 лет этот человек будет достаточно зрел, чтобы быть наставником», – сказал он.

Позже его поддержала глава комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

Отвечая на вопрос Романа Кияшко, Максим Жук подтвердил, что работа наставников будет вестись на безвозмездной основе.

«В наших реалиях это может быть одной из сложностей. Не думаю, что у нас будет очень большая очередь – будем реалистами», – сказал он.

Тем не менее люди, занимающиеся с подростками, есть и сейчас, – подчеркнул Жук. Кроме того, нельзя забывать о существовании волонтеров, которые также работают на безвозмездной основе.

Что касается медобследования, Максим Жук тоже считает, что этот пункт требует обсуждения и корректировки. Не испугать людей, желающих взяться за непростое дело наставничества, считает важным и Татьяна Щербакова. Предлагать свои поправки к законопроекту можно в течение 14 рабочих дней. После этого депутаты рассмотрят его во втором чтении. Там и решат, насколько глубоко надо исследовать состояние здоровья будущих наставников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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