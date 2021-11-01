Коронавирус в Крыму
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Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд
фото © zdrav.expert
Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма.
«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 725 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 97 496 положительных на COVID-19», – сказано в сообщении республиканского минздрава.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 656 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 699 человек, выздоровевших за весь период – 84 392.
Накануне сообщалось, что в республике за сутки выявлено 712 случаев заболевания коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.
Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше. На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 разворачивают в районе крупных торговых центров в Симферополе.
Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд
Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.
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