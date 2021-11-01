Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд

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Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 725 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 97 496 положительных на COVID-19», – сказано в сообщении республиканского минздрава.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 656 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 699 человек, выздоровевших за весь период – 84 392.

Накануне сообщалось, что в республике за сутки выявлено 712 случаев заболевания коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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