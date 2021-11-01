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Коронавирус в Крыму

Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд

09:16 понедельник, 1 ноября 2021
Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд

фото © zdrav.expert

Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 725 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 97 496 положительных на COVID-19», – сказано в сообщении республиканского минздрава.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 656 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 699 человек, выздоровевших за весь период – 84 392.

Накануне сообщалось, что в республике за сутки выявлено 712 случаев заболевания коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше. На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом. Впервые число новых заражений превысило 700.

Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 разворачивают в районе крупных торговых центров в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд

Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд

Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.

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