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Коронавирус в Крыму

Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19

12:58 понедельник, 1 ноября 2021
Севастополь
Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19

фото © pravda.com.ua

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 356 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый антирекорд заболеваемости в городе.

Об этом сообщается в официальной сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19.

Кроме этого в городе за сутки 114 человек были выписаны по факту выздоровления, еще 14 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявили уже 39391 случай заболевания новой коронавирусной инфекции.

За все время 33073 человека выздоровели, 1365 пациентов с COVID-19 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд. Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.

Сводка о новых заражениях в Крыму. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.

Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше. На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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