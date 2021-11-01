Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты ● Аксенов признал, что система здравоохранения в Крыму «испытывает стресс» ● Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд ● Нерабочие дни в России могут быть продлены ● Иллюзия контроля: как работают блокпосты Развожаева в Севастополе
Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19
фото © pravda.com.ua
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 356 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый антирекорд заболеваемости в городе.
Об этом сообщается в официальной сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19.
Кроме этого в городе за сутки 114 человек были выписаны по факту выздоровления, еще 14 пациентов с коронавирусом скончались.
Всего с начала пандемии в Севастополе выявили уже 39391 случай заболевания новой коронавирусной инфекции.
За все время 33073 человека выздоровели, 1365 пациентов с COVID-19 скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд. Крым установил новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: за минувшие сутки выявлено 725 новых случаев.
Сводка о новых заражениях в Крыму. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.
Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.
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