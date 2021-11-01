Прогноз погоды в Крыму на понедельник 1 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 1 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 18, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 17, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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