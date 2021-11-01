Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 1 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 1 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 18, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 17, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 октября.
Зима опоздает и будет «мягкой»: долгосрочный прогноз для Крыма. В этом году ноябрь в Крыму будет сухим и теплым, а зима наступит позже обычного.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 30 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 30 октября.
Снова лето: Азорский антициклон принесет в Крым тепло. Крымчан, а также жителей других южных регионов и средней полосы России следующие две недели будет радовать не по-ноябрьски теплая погода.
В Крыму гремели взрывы
Севастопольские спасатели за один день провели три операции по ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны.
Изменения климата ударят по Крыму потопами и засухой
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поручило разработать меры, которые помогут бороться с последствиями изменения климата в сферах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В Севастополе нетрезвая мать без прав чуть не убила собственную дочь в ДТП
Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», в котором находилась ее двухлетняя дочка, выехала на встречную полосу в районе дома №20 по улице Тоннельная в Севастополе, где и врезалась в едущую навстречу «Киа», за рулем которой находилась 55-летняя автоледи.
В Крыму могут появиться новые национальности
В Крыму в результате «Всероссийской переписи населения» могут появиться новые национальности.
вчера
Сводка о новых заражениях в Крыму
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.