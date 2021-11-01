Несколько торговых центров в Симферополе эвакуированы из-за сообщений о минировании

Информация о якобы заложенных взрывных устройствах поступила сразу в несколько торговых центров в Симферополе.

Посетителей эвакуировали из ТЦ «Меганом», «ФМ», «Центрум» и «Лоцман».

«Уважаемые покупатели, в торговом центре «Меганом» началась эвакуация. Просьба всем подойти на кассы», – объявили по громкоговорителю посетителям продуктового супермаркета в ТЦ «Меганом».

Очевидцы-посетители ТЦ «Центрум» пишут в соцсетях: «Вывели всех, в милиции сообщили, что здание заминировано».

Люди, покинувшие торговые центры, остаются рядом с ними. К ТЦ прибыли автомобили полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы. Официальной информации от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступило.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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