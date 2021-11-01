Происшествия
Несколько торговых центров в Симферополе эвакуированы из-за сообщений о минировании
Информация о якобы заложенных взрывных устройствах поступила сразу в несколько торговых центров в Симферополе.
Посетителей эвакуировали из ТЦ «Меганом», «ФМ», «Центрум» и «Лоцман».
«Уважаемые покупатели, в торговом центре «Меганом» началась эвакуация. Просьба всем подойти на кассы», – объявили по громкоговорителю посетителям продуктового супермаркета в ТЦ «Меганом».
Очевидцы-посетители ТЦ «Центрум» пишут в соцсетях: «Вывели всех, в милиции сообщили, что здание заминировано».
Люди, покинувшие торговые центры, остаются рядом с ними. К ТЦ прибыли автомобили полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы. Официальной информации от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступило.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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