Водный кризис
Развитие сюжета: Крым снова теряет воду ● Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи ● Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению ● Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения ● В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды
Крымские водохранилища сильно обмелели в октябре
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Суммарный объем искусственных водоемов уменьшился почти на семь миллионов кубических метров.
На территории Крыма суммарные объемы в водохранилищах составляют порядка 112 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.
Притоки за 25 дней октября составили: в Белогорском водохранилище – 0,703 миллиона кубических метров, в Симферопольском – 0,753, в Счастливом – 0,351, в Чернореченском - 0,527.
Общие запасы водохранилищ стали на 6,8 миллионов кубических метров меньше, чем месяцем ранее.
Как сообщалось, некоторые горные реки в Крыму пересохли из-за недобора осадков. Погода в октябре была засушливой, что не свойственно этому периоду.
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Суммарный объем искусственных водоемов уменьшился почти на семь миллионов кубических метров.