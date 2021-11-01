Крымские водохранилища сильно обмелели в октябре

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Суммарный объем искусственных водоемов уменьшился почти на семь миллионов кубических метров.

На территории Крыма суммарные объемы в водохранилищах составляют порядка 112 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Притоки за 25 дней октября составили: в Белогорском водохранилище – 0,703 миллиона кубических метров, в Симферопольском – 0,753, в Счастливом – 0,351, в Чернореченском - 0,527.

Общие запасы водохранилищ стали на 6,8 миллионов кубических метров меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщалось, некоторые горные реки в Крыму пересохли из-за недобора осадков. Погода в октябре была засушливой, что не свойственно этому периоду.

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