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Спорт

Крымчанин Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском «Спартаке»

13:17 понедельник, 1 ноября 2021

Контракт игрока с клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

Сейчас крымский футболист выступает за тульский «Арсенал». Он провел 48 матчей за дубль (забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач) и 49 — за основу «Арсенала» (7 голов и 5 результативных пасов).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

15 сентября стартует розыгрыш Кубка КФС-2021/22. 15 сентября 2021 года пройдут первые матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза-2021/22.

Футболист из Крыма блистает в сборной России. Воспитанник симферопольского футбола Даниил Хлусевич потихоньку обретает себя в российском футболе. Недавно он забил свои первые голы за молодежную сборную России. Хлусевич помог национальной сборной обыграть мальтийцев.

Розыгрыш Кубка Крыма по футболу стартует 15 сентября. Пройдут первые матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза-2021/22 пройдут 15 сентября.

Футбольная Премьер-лига Крыма: стали известны результаты матчей первого тура. В Крыму 21 августа состоялись матчи первого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

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