Крымчане заплатят 1,5 млрд рублей налогов за свое жилье

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По предварительной оценке крымчане заплатят более 1,5 млрд рублей имущественных налогов до 1 декабря 2021 года.

Об этом во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.

«В этом году было исчислено 1,58 млрд рублей имущественных налогов граждан», - сказал Наздрачев. К ним относятся транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц, пояснил он.

Сумма транспортного налога составит 958,5 млн рублей (565,6 тысяч единиц транспорта), земельного налога – 394,3 млн рублей (576,6 тысяч объектов) и 234,3 млн рублей составят налоги на имущество (712,5 тысяч объектов). Наздрачев напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты этих видов налогов, если в собственности такого гражданина находится только один объект из каждой категории.

Если же в собственности два автомобиля или две квартиры, налог необходимо будет заплатить только тот объект, сумма выплаты по которому меньше. По данным главы ведомства, на сегодня в бюджет уже перечислено 406 млн рублей, что составляет около 25% от общей сумму налогов, в том числе 255,3 млн рублей налогов на транспорт, 100,7 млн рублей земельного налога и 49,6 млн рублей налога на имущество физлиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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