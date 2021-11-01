Крымчан предупредили о росте цен на все товары

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В ближайшие месяцы в Крыму подорожают практически все продукты питания. Цены поднимутся в основном из-за роста инфляции и ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Об этом рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Продукты уже значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Такой ситуации способствует целый ряд факторов, считает аналитик.

«В этом нет ничего удивительного. Пагубное влияние на цены оказывает глобальный характер негативных экономических последствий, таких как пандемия, рост цен на сырье и ингредиенты. И такая ситуация не только у нас, но и во всем мире», — сказал Андрей Карпов.

Ни для кого не секрет, что текущая ситуация характеризуется значительной степенью зависимости производственного цикла от импортируемых компонентов. Соответственно колебания валюты отражаются на ценниках в отечественных супермаркетах.

Наш собеседник отметил, что подорожание коснется не только продовольственных товаров, но и непродовольственных.

Пандемия действительно пагубно повлияла на покупательскую способность, согласился с мнением Андрея Карпова председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. При этом эксперт отметил, что дальнейшее развитие событий на потребительском рынке совершенно непредсказуемо.

«Ограничительные меры ужесточаются, торговля отчасти теряет прибыль. Конечно, у предпринимателей появляется естественное желание восполнить понесенные убытки», — сказал собеседник.

По словам Сергея Макеева, сейчас рынок в Крыму находится на так называемом плато и ценовые колебания незначительны. Однако ближе к концу года рост цен неизбежен. Здесь нельзя исключать и человеческий фактор, ведь в предпраздничное время мало кто смотрит на ценники — все желают заставить столы лучшими яствами.

Вместе с тем подорожание на все товары началось не сегодня и не вчера, подчеркнул эксперт. К примеру, за последние три года стоимость автомобилей выросла на целых 60 процентов.

«К сожалению, цены будут расти и дальше. А нашему правительству необходимо тщательно отслеживать ситуацию. И как следствие — повышение цен должно сказываться на увеличении заработной платы граждан», — заключил Сергей Макеев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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