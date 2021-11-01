Крым получил еще 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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В Крым в целях профилактики новой коронавирусной инфекции поступило более 100 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

«За выходные на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 108 000 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Незамедлительно организована работа по ее распределению и доставке в медицинские организации», — написал врио министра.

Ранее сообщалось, что в Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины для профилактики ковида.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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