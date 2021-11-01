Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19 ● Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты ● Аксенов признал, что система здравоохранения в Крыму «испытывает стресс» ● Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд ● Нерабочие дни в России могут быть продлены
Крым получил еще 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»
фото © rg.ru
В Крым в целях профилактики новой коронавирусной инфекции поступило более 100 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.
«За выходные на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 108 000 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Незамедлительно организована работа по ее распределению и доставке в медицинские организации», — написал врио министра.
Ранее сообщалось, что в Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины для профилактики ковида.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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