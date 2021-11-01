Какой сегодня праздник 1 ноября

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Сегодня, 1 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День судебного пристава России

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День судебного пристава. Праздник установлен Указом Президента РФ в сентябре 2009 года.

1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, которым окончательно был определен статус судебных приставов в России. Положение устанавливало очередность введения судебных уставов, утвержденных в декабре 1864 года. А 6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу два Федеральных закона — «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Эти исторические события и послужили поводом для выбора даты и установления профессионального праздника.

Первое упоминание о судебных приставах встречается в документальных актах периода феодальной раздробленности Руси. Тогда приставы обладали огромными полномочиями. Например, они могли привлекать к своей работе воинские формирования, к тому же ответственность за неисполнение судебного решения была намного суровее — вплоть до арестантских рот и каторжных работ.

День менеджера в России

День менеджера – профессиональный праздник специалистов, которые имеют отношение к управленческой деятельности, вне зависимости от занимаемой должности и выслуги лет. Среди них руководители младшего, среднего и высшего звена, офис-, проект-, продукт-менеджеры, специалисты по продажам. Присоединятся к мероприятиям их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. Праздник отмечается преподавателями, студентами, выпускниками высших и средне-специальных учебных заведений.

В России в 2021 году День менеджера отмечается 1 ноября. Праздник не имеет официального статуса и не закреплен в перечне памятных дат государства.

В этот день традиционно отличившимся сотрудникам вручают премии, грамоты, дипломы. В компаниях проводятся корпоративные мероприятия. К празднику приурочиваются лекции и семинары.

Конюхов день, Иванов день (Проводы осени)

Народный праздник «Иванов день» отмечается 1 ноября (по старому стилю - 19 октября). В церковном календаре это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Другие названия праздника: «Проводы осени», «Конюхам отдых», «День Садока», «Дмитриев день». В этот день коням давали роздых, соответственно, конюхи также могли отдохнуть.

Также сегодня, 1 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный веганский день (World Vegan Day)

- Католический день всех святых (All Saints Day, Hallowmas)

- День памяти святого пророка Иоиля

- День гадания на кофейной гуще

- День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто (International Lennox-Gastaut Syndrome Awareness Day)

- День зубной щетки (National Brush Day) в США

- День мертвых (Day of the Dead) в Мексике, на Гаити

- День приготовления еды своим питомцам (National Cook For Your Pets Day) в США

- День семейной грамотности (National Family Literacy Day) в США

- День уксуса (National Vinegar Day) в США

- День прожаренных моллюсков (National Deep Fried Clams Day) в США

- День посадки деревьев в Самоа

- День народных будителей в Болгарии

- День работника милиции Кыргызстана

- День свободы Виргинских островов

Сегодня именины празднуют: Иван, Евсевий, Леонтий, Феликс, Иоиль, Клеопатра, Садок, Увар, Флор.

Что происходило 1 ноября в прошлые годы

1179 - - в Реймсском соборе короновался Филипп II Август.

1512 - - впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, нарисованный Микеланджело.

1520 - - открыт Магелланов пролив.

1604 - - трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» впервые была представлена в Whitehall Palace в Лондоне.

1755 - - сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.

1800 - - президент США Джон Адамс становится первым президентом, живущим в Исполнительном Особняке (позднее переименованным в Белый дом).

1896 - - в журнале «National Geographic» впервые появляется картинка, показывающая обнаженную грудь женщины.

1897 - - студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».

1918 - - вместе с развалом Габсбургской империи в конце Первой мировой войны, украинская часть населения провозгласила Западно-Украинскую республику. Начало боев за Львов между поляками и украинцами.

1922 - - в Османской империи по инициативе Мустафы Кемаля была упразднена монархия.

1939 - - был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

1950 - - пуэрториканские националисты Гризелио Торресола и Оскар Кольязо пытались убить президента США Гарри Трумэна.

1952 - - США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.

1954 - - вооруженное восстание в Алжире против французской администрации. Начало Алжирской войны.

1959 - - в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.

1977 - - начаты пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144

1993 - - был основан Европейский союз (столица Брюссель).

1998 - - основание Европейского суда по правам человека.

1998 - - Мика Хаккинен впервые стал чемпионом «Формулы-1».

2005 - - Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов выпущен на DVD.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 ноября. Какие праздники будут завтра?

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