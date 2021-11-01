Бывший чиновник в Севастополе осужден по делу о КОС «Южные»

Ленинский районный суд Севастополя признал бывшего директора департамента городского хозяйства виновным в превышении служебных полномочий при заключении контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» и приговорил его к семи годам колонии.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, передает «Новый Севастополь».

«В декабре 2017 года он, будучи директором департамента городского хозяйства, дал незаконные распоряжения исполняющему обязанности директора государственного казенного учреждения Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» о заключении государственного контракта с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство КОС «Южные» Севастополя стоимостью более 6,8 млрд руб. При этом ему было достоверно известно, что у заказчика отсутствовала необходимая для строительства объекта документация», – говорится в сообщении.

Кроме того, бывший чиновник для незаконное указание исключить из подписанного контракта условия надзора казначейских органов за исполнением обязательств. Действия осужденного привели к тому, что застройщик потратил полученный аванс – более 2 млрд рублей – на цели, не связанные с выполнением работ по строительству очистных.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – организация совершения преступления; превышение должностных полномочий и руководство его исполнением с причинением тяжких последствий.

«(Суд) назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок два года. Приговор не вступил в законную силу», – уточнили в ведомстве.

Генеральный директор подрядной организации – АО НПП «Биотехпрогресс» – был признан судом виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество и приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 000 рублей. Также осужден руководитель учреждения-заказчика строительства КОС «Южные».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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