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Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты

11:17 понедельник, 1 ноября 2021
Севастополь

Более сотни автомобилей и два экскурсионных автобуса задержали на блокпостах на въезде в Севастополь за второй день их работы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».

«По итогам второго дня через блокпосты не пропустили 124 автомобиля, а также два экскурсионных автобуса. При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания», – сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, на железнодорожном вокзале без необходимых для въезда в Севастополь документов накануне оказалось четыре человека.

Также отмечается и значительное снижение числа обращений, обработанных в ситуационном центре, – за день поступило 205 звонков.

Блокпосты на въезде в город установили на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. В город впускают только граждан, имеющих QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Также власти города приняли решение, что указанные документы на блокпостах будут проверять и у выезжающих из города лиц.

За первый день работы на блокпостах задержали более 200 автомобилей, через пункт контроля на железнодорожном вокзале не пропустили десять человек за день.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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