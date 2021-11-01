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Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты
Более сотни автомобилей и два экскурсионных автобуса задержали на блокпостах на въезде в Севастополь за второй день их работы.
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».
«По итогам второго дня через блокпосты не пропустили 124 автомобиля, а также два экскурсионных автобуса. При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания», – сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Кроме того, на железнодорожном вокзале без необходимых для въезда в Севастополь документов накануне оказалось четыре человека.
Также отмечается и значительное снижение числа обращений, обработанных в ситуационном центре, – за день поступило 205 звонков.
Блокпосты на въезде в город установили на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. В город впускают только граждан, имеющих QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Также власти города приняли решение, что указанные документы на блокпостах будут проверять и у выезжающих из города лиц.
За первый день работы на блокпостах задержали более 200 автомобилей, через пункт контроля на железнодорожном вокзале не пропустили десять человек за день.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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