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Власть

Аксенов считает, что «скифское золото» окажется в частной коллекции у президента Зеленского

07:14 понедельник, 1 ноября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что после передачи согласно решению Апелляционного суда Амстердама «скифского золота» Киеву, оно окажется в частной коллекции президента Украины Владимира Зеленского.

«Концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам – пишите письма. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа», – сказал Аксенов в эфире телеканала НТВ.

Президент Зеленский пока никак не комментировал это заявление.

Первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар заявила, что считает, что Россия занимается политизацией кейса «скифского золота» в судах Нидерландов.

Напомним, Россия грозит прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов из-за решения суда по «скифскому золоту».

Апелляционный суд Амстердама 26 октября принял решение передать Украине «скифское золото» – экспонаты из крымского музея, которые поехали на выставку еще до событий 2014-го года и до сих пор не вернулись.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» решение суда Амстердама в деле о «скифском золоте» и отметил, что Украина также вернет под свой контроль Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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