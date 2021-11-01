Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Свыше 700 случаев COVID-19 регистрируется в Крыму третьи сутки подряд ● Нерабочие дни в России могут быть продлены ● Иллюзия контроля: как работают блокпосты Развожаева в Севастополе ● Пароль - отзыв: севастопольский общепит не стал заморачиваться по поводу QR-кодов ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Аксенов признал, что система здравоохранения в Крыму «испытывает стресс»
Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с заместителем главы Минздрава России Евгением Камкиным проблемы в Крыму в связи с эпидемией COVID-19.
«Первоочередная задача на сегодняшний день – ликвидация очередей при вакцинации, которая в последнее время набрала темпы. Также очень важно максимально освободить врачей от непрофильной работы, чтобы они занимались только лечением людей. Благодарю коллег, что нашли возможность посетить наш регион с целью оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Система здравоохранения республики, как и всей страны, испытывает серьезный стресс, и в этой ситуации поддержка федерального центра является для нас особенно важной», – написал Аксенов в Фейсбуке.
Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.
Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.
Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше. На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом. Впервые число новых заражений превысило 700.
В Севастополе заминировали здание правительства
Неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании правительства Севастополя.
Крым получил еще 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В Крым в целях профилактики новой коронавирусной инфекции поступило более 100 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
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