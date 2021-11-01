Аксенов признал, что система здравоохранения в Крыму «испытывает стресс»

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с заместителем главы Минздрава России Евгением Камкиным проблемы в Крыму в связи с эпидемией COVID-19.

«Первоочередная задача на сегодняшний день – ликвидация очередей при вакцинации, которая в последнее время набрала темпы. Также очень важно максимально освободить врачей от непрофильной работы, чтобы они занимались только лечением людей. Благодарю коллег, что нашли возможность посетить наш регион с целью оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Система здравоохранения республики, как и всей страны, испытывает серьезный стресс, и в этой ситуации поддержка федерального центра является для нас особенно важной», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.

Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19. Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше. На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом. Впервые число новых заражений превысило 700.