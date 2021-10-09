Все стало неустойчиво: климатолог объяснил причины крымского холода

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Крымская погода в этих сезонах выдает нечто уникальное. Крымское лето в этом году оказалось не только дождливым, но и досадно коротким.

Настолько, что до сих пор многие еще надеются на возвращение тепла. Нетипично холодный для Крыма сентябрь ожиданий не оправдал, в начале октября и вовсе пришлось одеться в почти зимние куртки и пальто, хотя вероятность согреться еще остается.

Объяснил погодные странности, а еще – оценил шансы на приход «бабьего лета» климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.

По словам ученого, в этом году средняя сентябрьская температура оказалась на целый градус ниже нормативной. С научной точки зрения это не катастрофично, но весьма много. С ненаучной – как минимум неприятно. А виной всему - глобальное потепление.

«Изменения климата имеют своим следствием неустойчивость атмосферных процессов. Это как раз и выражается в том, что жара сменяется холодом, что развитие температурного режима и режима осадков выходит за пределы обычных норм и правил. Как раз это мы и наблюдаем в этом году в Крыму», - сказал Рябов.

И спрогнозировать погоду в условиях изменяющегося климата довольно сложно, продолжает климатолог. Все процессы происходят в Атлантике - наша погода «рождается» именно там:

«То, что сентябрь будет таким холодным, никто не предполагал. Это сложный процесс, связанный с повышением температуры воды в мировом океане. Вообще, все циклоны приходят к нам с Атлантики. Там образуются различные атмосферные вихри, циклоны и антициклоны, которые начинают двигаться не по правилам. Они приносят дождь или снег зимой. Или ничего не приносят, как в прошлом году. Поскольку атмосферные процессы начинают вести себя непредсказуемо, никто сейчас не ответит вам, почему именно в этом году сентябрь холоднее обычного».

И все же, опираясь на опыт прошлых лет, осторожные прогнозы строить можно. По словам ученого, тепло в Крым еще вернется:

«Сентябрьский холод нам принес огромный арктический антициклон, который занимает всю европейскую территорию России. Он устойчив, сдвинуть его с места тяжело, еще труднее спрогнозировать, когда он завершится. И все же, опираясь на многолетнюю статистику, можно рассчитывать, что это временное похолодание пройдет. По данным синоптиков, скоро на смену циклону должны прийти теплые воздушные массы, и на следующей неделе у нас потеплеет. В отдельные дни температура будет повышаться до 20 градусов», - обещает специалист.

Что касается долгосрочных перспектив, тут тоже не обойтись без многолетних наблюдений. За климатологическими процессами на полуострове Рябов следит уже давно. Его прогнозы на зиму весьма оптимистичны:

«Статистика последних 30 лет говорит о том, что вообще-то зима должна быть теплой. Во всяком случае, сильно мерзнуть не будем», - обнадеживает ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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