Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию ● Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму ● Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19 ● Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19
Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
Это на восемь больше, чем днем ранее. Напомним, максимальное число заболевших коронавирусом в Севастополе фиксировали 17 августа, тогда оно достигло 231 человек.
За сутки в Севастополе выздоровели 120 пациентов, умерли пятеро. За все время пандемии в регионе число жертв болезни достигло 1154. Выздоровели 28 950.
Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией на составило 32 443 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.
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