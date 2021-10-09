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Коронавирус в Крыму

Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

фото © meduza.io

За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Это на восемь больше, чем днем ранее. Напомним, максимальное число заболевших коронавирусом в Севастополе фиксировали 17 августа, тогда оно достигло 231 человек.

За сутки в Севастополе выздоровели 120 пациентов, умерли пятеро. За все время пандемии в регионе число жертв болезни достигло 1154. Выздоровели 28 950.

Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией на составило 32 443 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%.

В Крыму появится новая лаборатория по производству ДНК-лекарств. В Крыму на базе федерального университета откроют лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий.

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За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

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