Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию

На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе заседания правительства Севастополя.

Как отметил Денисов, на сегодняшний день совместно с департаментам капитального строительства продолжается работа по поиску площадки для кислородной станции.

«Мы сейчас работаем вместе с капстроем и определяем, в какой больнице будет кислородная станция: в инфекционной или 9-й. Подготовим площадку, а доставку и пусконаладку будет выполнять подрядчик», – рассказал он.

По данным Денисова, в рамках выделенных средств будет возведена кислородная станция, приобретены концентраторы кислорода производительностью более 1000 литров в минуту (при наличии основной и резервной линий концентратора – производительностью не менее 500 литров в минуту), установлено необходимое оборудование.

Сообщается, что кислород будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также строительство станции позволит создать запас медицинских газов на случай аварийных ситуаций.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%.

В Крыму появится новая лаборатория по производству ДНК-лекарств. В Крыму на базе федерального университета откроют лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.