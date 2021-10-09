Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму ● Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19 ● Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию
На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.
Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе заседания правительства Севастополя.
Как отметил Денисов, на сегодняшний день совместно с департаментам капитального строительства продолжается работа по поиску площадки для кислородной станции.
«Мы сейчас работаем вместе с капстроем и определяем, в какой больнице будет кислородная станция: в инфекционной или 9-й. Подготовим площадку, а доставку и пусконаладку будет выполнять подрядчик», – рассказал он.
По данным Денисова, в рамках выделенных средств будет возведена кислородная станция, приобретены концентраторы кислорода производительностью более 1000 литров в минуту (при наличии основной и резервной линий концентратора – производительностью не менее 500 литров в минуту), установлено необходимое оборудование.
Сообщается, что кислород будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также строительство станции позволит создать запас медицинских газов на случай аварийных ситуаций.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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