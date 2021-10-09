В Турции задержаны шесть человек с паспортами РФ

В Турции задержаны шесть человек, предположительно, с паспортами РФ, они планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

По утверждению ТВ, источники в правоохранительных органах сообщили, что задержанные в результате операции в Стамбуле и Анталье подозреваются в шпионаже.

Как передает телеканал, задержанные находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию.

При обыске у них было найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, утверждает ТВ. Пока не ясно, являются ли документы подлинными, говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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