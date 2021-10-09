В Симферополе в очередной раз грозятся привести в порядок общественный транспорт

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В Симферополе так и не смогли навести порядок в сфере общественного транспорта.

Этот вопрос обсуждался накануне в ходе рабочей встречи главы РК Сергея Аксенова с директором ГКУ «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Татьяной Зверевой, главой администрации Симферополя Валентином Демидовым и главой муниципального образования «Городской округ Симферополь» Виктором Агеевым.

Порядок в транспортной сфере крымской столицы пытаются навести в течение последних 7 лет. Однако поток жалоб не снижается: по вечерам горожане по-прежнему не могут добраться до отдаленных от центра районов, водители отказываются возить льготников, хамят пассажирам и так далее.

«По итогам проведенного силами администрации анализа выявлен целый комплекс нарушений, который допускают перевозчики», – в очередной раз заявил Аксенов и поручил главе городской администрации Демидову провести встречу с каждым перевозчиком «для разрешения сложившейся ситуации».

Кроме того, с 15 октября до конца ноября в Симферополе планируется провести конкурсы на все маршруты по пассажирским перевозкам общественного транспорта, к которым, по словам главы РК, не будут допущены недобросовестные подрядчики.

Отметим, что подобные конкурсы проводятся периодически (например, в октябре 2018 года разыгрывались 22 симферопольских маршрута), и всякий раз власти обещают исключить недобросовестных перевозчиков, но ситуация не меняется.

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Власти Ялты обещают ежедневно устравивать проверки общественного транспорта. Мониторинг соблюдения графика муниципальных автобусных маршрутов в Ялте теперь проводится ежедневно.

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Общественник указал на главные проблемы транспорта в Крыму. Общественный транспорт во многих районах и муниципалитетах Крыма работает только до 18 часов.