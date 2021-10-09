Власть
В Симферополе в очередной раз грозятся привести в порядок общественный транспорт
фото © Российская газета
В Симферополе так и не смогли навести порядок в сфере общественного транспорта.
Этот вопрос обсуждался накануне в ходе рабочей встречи главы РК Сергея Аксенова с директором ГКУ «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Татьяной Зверевой, главой администрации Симферополя Валентином Демидовым и главой муниципального образования «Городской округ Симферополь» Виктором Агеевым.
Порядок в транспортной сфере крымской столицы пытаются навести в течение последних 7 лет. Однако поток жалоб не снижается: по вечерам горожане по-прежнему не могут добраться до отдаленных от центра районов, водители отказываются возить льготников, хамят пассажирам и так далее.
«По итогам проведенного силами администрации анализа выявлен целый комплекс нарушений, который допускают перевозчики», – в очередной раз заявил Аксенов и поручил главе городской администрации Демидову провести встречу с каждым перевозчиком «для разрешения сложившейся ситуации».
Кроме того, с 15 октября до конца ноября в Симферополе планируется провести конкурсы на все маршруты по пассажирским перевозкам общественного транспорта, к которым, по словам главы РК, не будут допущены недобросовестные подрядчики.
Отметим, что подобные конкурсы проводятся периодически (например, в октябре 2018 года разыгрывались 22 симферопольских маршрута), и всякий раз власти обещают исключить недобросовестных перевозчиков, но ситуация не меняется.
В тексте использованы материалы: Новый день
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