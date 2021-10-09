В Севастополе предложили выселить жителей Байдарской и Варнаутской долин

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Только так, по мнению общественности, можно решить проблему канализации в красивейших местах города.

Человеку, впервые попавшему в Байдарскую или Варнаутскую долины под Севастополем, в голову не придет думать о том, что это не только красивейшие места, от великолепия которых захватывает дух, но и скопище бытовых проблем.

Но проблемы существуют, причем решение их пока не просматривается. Поисками выхода занимались вчера, 7 октября, члены комитета Заксобрания по городскому хозяйству.

Четырехстраничное письмо о необходимости нормального водоснабжения и канализования сел Орлиновского муниципалитета направил в Заксобрание руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» и житель села Верхнесадовое Андрей Ситников.

«Решение вопроса водоснабжения и водоотведения сел Орлиновского муниципального округа затягивалось на протяжении многих лет и не решается на сегодняшний день, – говорится в его обращении. – Ежедневно на территории округа происходит несанкционированный сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод (в объеме более 1000 кубометров!!!), через негерметичные септики, выгребные ямы и так далее, ввиду отсутствия у жителей данного округа сети канализации, а как следствие безвыходного положения у жителей данного округа! Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на экологию округа и является грубым нарушением норм проживания граждан (СанПиН 2.1.5.980-00. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)», - пишет Ситников.

Как не раз подчеркивалось на заседании комитета, без решения проблемы канализования нельзя решить и проблему водоснабжения сел: эти мероприятия могут идти только в одной связке. А водоснабжение для людей, которые на этой территории не просто живут, но и занимаются сельским хозяйством, тоже вопрос крайне болезненный.

Заканчивается письмо Ситникова выводом о том, что сейчас, в соответствии с существующими нормами и правилами, территория Байдарской и Варнаутской долин вообще не может использоваться для проживания граждан.

Эта оглушительная мысль прозвучала и на заседании комитета, но поддержки присутствующих не нашла. Как и другое предложение, высказанное еще одним пришедшим на заседание членом ОД «Блокпост Севастополь» – архитектором Юрием Шержуковым.

«Есть два выхода, – предупредил он. – Первый – выселить жителей. Смешно или не смешно, а так оно и есть – открытые туалеты, школа подтапливается, паводки пошли – школу закрывают, потому что канализационные люки переполнены. Это уже несерьезно. Второе – обеспечить громадное финансирование для оборудования сбросов в Черное море в районе Ласпи или Балаклавы. Но это – перекачивающие насосные, крупные сооружения, серьезные затраты. И есть еще возможность – изменить статус территории, как-то решить этот вопрос законодательно».

Последнее предложение, как пояснил Шержуков, родилось не случайно: разработанные ранее проекты канализования были отвергнуты экологической экспертизой из-за их несовместимости с санитарными зонами. Однако глава департамента экологии и природных ресурсов Севастополя Юлия Гаврилова охладила пыл архитектора. Пока только первый шаг

Прежде всего, глава Севприроднадзора подчеркнула: проблемы водоснабжения и канализования вполне решаемы, вопрос лишь в финансировании и поиске достойного проектировщика.

Это должна быть крупная организация, в состав которой входят гидрологи, гидробиологи и другие квалифицированные специалисты, способные учесть все данные и подготовить не «космический проект» сброса стоков из Байдарской долины в Черное море, а нечто реальное.

А вот с идеей передвинуть границы охранных зон, подчеркнула Юлия Анатольевна, нужно расстаться раз и навсегда. Речь идет о зонах санитарной охраны Чернореченского водохранилища. Они рассчитываются с учетом проницаемости конкретных грунтов загрязняющими веществами.

«Это называется защищенность грунтов. На карте мы можем передвинуть эту границу, но в жизни – таковы физические свойства наших грунтов – мы ее не изменим», – подчеркнула глава Севприроднадзора.

Как пояснила Юлия Гаврилова, первый пояс защиты – это жесткие ограничения, там вообще никому нельзя находиться, кроме сотрудников водоканала, второй и третий пояс предусматривают ряд ограничений.

«Жить там можно, выселять оттуда никого нельзя», – подчеркнула глава Севприроднадзора.

Но там, по словам Гавриловой, необходимо иметь централизованное водоотведение и канализование. При этом Водный кодекс запрещает сброс любых, даже очищенных сточных вод в границах зоны санитарной охраны, отметила специалист.

Главным препятствием, как пояснил директор ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин, является именно отсутствие понимания, где в Байдарской долине строить очистные и куда сбрасывать стоки. В Байдарку можно сбросить не более 700 кубометров в сутки.

«А по предварительным расчетам, если канализовать все села Байдарской долины, – это порядка 3 тысяч кубометров в сутки», – сказал директор «Водоканала».

Андрей Ситников, кстати, обратил внимание на неизбежный рост населения этих волшебных мест.

«Я провел анализ – в Байдарской долине порядка 913 участков нарезано за последние три года. Поэтому население там будет только увеличиваться. И, насколько я имею информацию, этот процесс нарезания продолжается», – сказал он.

Мрак все сгущался, тем более что речь, как не раз подчеркивалось разными выступающими, идет о проекте масштаба ФЦП. Тем не менее, депутаты были настроены решительно.

Екатерина Бубнова заметила, что начинать надо с решения вопроса о финансировании проектно-изыскательских работ.

Глава комитета Вячеслав Камзолов предложил обратиться в департамент городского хозяйства, в ведении которого находятся водоснабжение и водоотведение города, с просьбой рассчитать необходимый объем финансирования.

На эти расчеты департаменту, который на заседании был представлен заместителем директора Сергеем Журавлевым, отведено 10 дней. После этого горхоз должен представить свои предложения комитету.

В тексте использованы материалы: Форпост

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