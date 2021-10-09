Происшествия
В одном из баров Севастополя официанту откусили ухо
В одном из баров Севастополя откусили ухо официанту.
Инцидент произошел ночью: один из посетителей бросился на сотрудника заведения и укусил за ухо: атака была настолько мощной, что официант остался без мочки.
Парня отвезли в больницу с рваной раной, а под утро он пошел писать на обидчика заявление, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Севастопольского людоеда ищет полиция».
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