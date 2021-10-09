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Происшествия

В одном из баров Севастополя официанту откусили ухо

В одном из баров Севастополя откусили ухо официанту.

Инцидент произошел ночью: один из посетителей бросился на сотрудника заведения и укусил за ухо: атака была настолько мощной, что официант остался без мочки.

Парня отвезли в больницу с рваной раной, а под утро он пошел писать на обидчика заявление, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Севастопольского людоеда ищет полиция».

В тексте использованы материалы: Новый день

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Жительница Севастополя забрала с помойки искавшую еду 9-летнюю девочку. Неравнодушная жительница Севастополя забрала домой 9-летнюю девочку, которая искала еду возле мусорных контейнеров в районе улицы Горпищенко.

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В Крыму с вершины горы сорвался турист с Крайнего Севера

В Крыму с вершины горы сорвался турист с Крайнего Севера

При восхождении на гору Сокол под Судаком, что на юго-востоке Крыма, погиб альпинист из города Инта (республика Коми). Несчастный случай подтвердили в крымском главке МЧС.

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