В Крыму создадут новый туристический маршрут - Большую Крымскою тропу

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В ходе сессии до официального открытия Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко поделился опытом развития природного и экологического туризма в республике, а также анонсировал концепцию создания Большой Крымской тропы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

«Сейчас мы работаем над концепцией Большой Крымской тропы, в соответствии с требованиями, в том числе международного законодательства, определяем точки для инвестирования, для инфраструктуры. А также определяем территории, где антропогенная нагрузка будет максимально ограничена. Планируется, что проект будет сдан в следующем году», — сказал Вадим Волченко.

В сессии также приняли участие лидер группы специалистов по туризму на ООПТ (TAPAS), представитель Всемирной комиссии по ООПТ (WCPA), Международного союза охраны природы (IUCN) Анна Спенсли, заместитель председателя правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов и глава Ассоциации директоров заповедников и национальных парков «Заповедная Россия» Рафиля Бакирова.

Как отметил посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы ФС РФ Вячеслав Фетисов, генеральный секретарь ООН принял решение о том, что организация запускает новую десятилетнюю программу по восстановлению экосистемы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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