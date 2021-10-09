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Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму
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Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.
По ее словам, регулятор утвердил долгосрочный тариф в Крыму еще в декабре прошлого года. При этом тариф приняли сразу на три года. Таким образом, плановое повышение связано лишь с инфляцией.
Рябенькая отметила, что в следующем году тариф планово вырастет, но останется приблизительно на том же уровне.
Как сообщалось, жители крымской столицы устали видеть бурую жидкость, которая часто течет у них из крана. Автор поста в соцсети сообщил, что подобное наблюдается почти каждый день.
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Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму
Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.