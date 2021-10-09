Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму

фото © Podrobnosti.ua

Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.

По ее словам, регулятор утвердил долгосрочный тариф в Крыму еще в декабре прошлого года. При этом тариф приняли сразу на три года. Таким образом, плановое повышение связано лишь с инфляцией.

Рябенькая отметила, что в следующем году тариф планово вырастет, но останется приблизительно на том же уровне.

Как сообщалось, жители крымской столицы устали видеть бурую жидкость, которая часто течет у них из крана. Автор поста в соцсети сообщил, что подобное наблюдается почти каждый день.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты пообещали 80 млн на установку новых детских площадок. Установка первых в этом году 13 детских площадок в ялтинском регионе подходит к завершению.

Часы с GPS и музыкальным сопровождением монтируют на здании администрации Керчи. Фасад здания администрации Керчи украсят часы с парадным гербом города-героя.

Власти Феодосии жалуются на вандализм в городских парках. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко жалуется на порчу инфраструктуры в городских парках и скверах.

Жижа бурого цвета течет из кранов у жителей Симферополя. Горожане отмечают, что вынуждены терпеть такое положение дел на протяжении долгого времени.