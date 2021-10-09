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Происшествия

Севастопольский суд признал двух местных жителей виновными в наркоторговле

Гагаринский районный суд Севастополя признал двух местных жителей 2002 и 2003 годов рождения виновными в наркоторговле.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Злоумышленники в сентябре 2020 года разработали преступный план по незаконному сбыту наркотиков на территории Гагаринского района Севастополя. С этой целью они приобрели наркотики и психотропные вещества и разместили их в 16 тайниках-закладках. Реализовать свой преступный умысел полностью молодые люди не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции непосредственно в ходе закладки запрещенных к обороту веществ», – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них более 14,4 грамм наркотического средства – производного N-метилэфедрона, и более 5,6 грамм амфетамина.

Они признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки два года и четыре месяца и два года и два месяца колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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