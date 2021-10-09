Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 75 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 37 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 74 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 29 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 72 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 98 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 17, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 16, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.
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