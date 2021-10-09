Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму

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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 664 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 405 человек, выздоровевших за весь период – 71 086 человек.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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