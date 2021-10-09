Песок с одного из лучших пляжей Крыма вывозят на стройку

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Бесплатный стройматериал рассыпают по мешкам и увозят на свои стройплощадки при молчаливом согласии местных властей.

С пляжа в поселке Поповка, где раньше проходил фестиваль «КаZантип», вывозят песок, который в последующем используют при строительстве разных объектов. Об этом изданию «Подъем» рассказала экоактивистка Евгения Стельмахова.

По ее словам, этим промышляют местные жители и предприниматели, которые здесь же строят шалманы для заработка в курортный сезон. Подобное нарушение происходит уже не первый раз, но, отмечает общественница, «власти грозят пальчиком и ничего не делают».

«У нас нет пляжной комиссии, которая должна обследовать, составлять административные протоколы. Не работает система напрочь», - цитирует Евгению издание.

Отметим, что указанный пляж является одним из самых популярных в Крыму из-за чистейшей воды и белого мелкого песка, в связи с чем местные называют это место крымскими Мальдивами. Локация рискует потерять свою репутацию одного из лучших пляжей полуострова, если чиновники и дальше не будут предпринимать никаких мер по отношению к предприимчивым крымчанам.

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