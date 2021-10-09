Отдыхающая из Уфы привезла змею из Крыма в колесе автомобиля

Уфимка Юлия Сенаторова обнаружила за колпаком колеса своего автомобиля ядовитую гадюку.

«Гадюка. В переднем колесе с моей стороны. Слава богу, она меня не укусила, когда туда залазила. Еду в храм сейчас, поставлю свечи, помолюсь, святой воды машину побрызгаю и себя. Гадюка в колесе с моей стороны. Могла в салон заползти, все что угодно могло быть», — комментирует женщина видеозапись.

Похоже, что змее очень понравилось ее убежище, ведь таким образом она «приехала» в Уфу из Крыма. Правда, добраться до башкирской столицы живой ей не удалось. Чтобы извлечь мертвую змею, автовладелица обратилась в автомобильный сервис, где ей помогли избавиться от незваной гостьи.

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