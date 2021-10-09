Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +12
море +18

Власть

Крымчанка столкнулась с хамством при попытке оплатить проезд в маршрутке

11:34 суббота, 9 октября 2021

Женщина использовала банковскую карту, однако средства мгновенно не перевелись, в связи с чем водитель начал ругаться.

Жительница Симферополя в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте пожаловалась на хамство водителя маршрутного автобуса при попытке оплатить проезд банковской картой.

«7 октября в 07:45 я села в маршрутное такси 15. Оплатила проезд картой. На валидаторе было показано - проезд оплачен. После чего водитель начал по-хамски мне кричать - почему я не смотрю на то, что не оплатила проезд, что у него на терминале оплата не прошла. Зашла в банкинг - оказалось, что оплата была в обработке. Показала водителю информацию - он сказал, чтобы платила еще раз, так как у него оплата не прошла. Уважаемые водители, прошу прощения, но, по-моему, это не моя проблема что платеж попал в обработку, и на оплату понадобилось больше времени, чем мгновенно! Не нужно хамить», - написала крымчанка.

«Ладно мы взрослые можем ответить, а как детки, которые едут по картам?» - прокомментировала публикацию пользователь соцсети Рита Романенко.

«Убрать надо частных перевозчиков и сразу снимутся все проблемы. Заменить государственным транспортом», - считает Виталий Макаревич.

«Скоро вообще маршрутки исчезнут. Водители на деревьях не растут. Их тоже можно понять», - отметил Антон Князев.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В общественном транспорте Крыма начнут отлавливать фейковых льготников. Об усиленном контроле по оплате проезда льготной бесконтактной банковской картой сообщает Минтруд Республики Крым.

Санавиация Крыма совершила 208 вылетов с начала года. На базе отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» продолжает функционировать служба санитарной авиации.

Власти Ялты обещают ежедневно устравивать проверки общественного транспорта. Мониторинг соблюдения графика муниципальных автобусных маршрутов в Ялте теперь проводится ежедневно.

Улицу Гоголя в Симферополе перекроют с 8 по 14 октября. В связи с ремонтом в крымской столице временно ограничат движение по улице Гоголя, сообщили в пресс-службе администрации города.

Коронавирус в Крыму
Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму

Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Общество
Какой сегодня праздник 9 октября

Какой сегодня праздник 9 октября фото

Сегодня, 9 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Севастополе предложили выселить жителей Байдарской и Варнаутской долин

В Севастополе предложили выселить жителей Байдарской и Варнаутской долин

Только так, по мнению общественности, можно решить проблему канализации в красивейших местах города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации