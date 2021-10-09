Власть
Крымчанка столкнулась с хамством при попытке оплатить проезд в маршрутке
Женщина использовала банковскую карту, однако средства мгновенно не перевелись, в связи с чем водитель начал ругаться.
Жительница Симферополя в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте пожаловалась на хамство водителя маршрутного автобуса при попытке оплатить проезд банковской картой.
«7 октября в 07:45 я села в маршрутное такси 15. Оплатила проезд картой. На валидаторе было показано - проезд оплачен. После чего водитель начал по-хамски мне кричать - почему я не смотрю на то, что не оплатила проезд, что у него на терминале оплата не прошла. Зашла в банкинг - оказалось, что оплата была в обработке. Показала водителю информацию - он сказал, чтобы платила еще раз, так как у него оплата не прошла. Уважаемые водители, прошу прощения, но, по-моему, это не моя проблема что платеж попал в обработку, и на оплату понадобилось больше времени, чем мгновенно! Не нужно хамить», - написала крымчанка.
«Ладно мы взрослые можем ответить, а как детки, которые едут по картам?» - прокомментировала публикацию пользователь соцсети Рита Романенко.
«Убрать надо частных перевозчиков и сразу снимутся все проблемы. Заменить государственным транспортом», - считает Виталий Макаревич.
«Скоро вообще маршрутки исчезнут. Водители на деревьях не растут. Их тоже можно понять», - отметил Антон Князев.
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