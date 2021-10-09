Происшествия
Крымчанин с кофе на фоне лошади рассказал о хранении наркотиков
Полицейские изъяли 32 куста конопли и других наркотиков, которые хранил житель села Голубинка Бахчисарайского района.
Пресс-служба МВД по Крыму опубликовала видео, запечатлевшее крымчанина, рассказывающего о том, что он хранит.
«Есть, я покажу… Есть трава – конопля, есть порошка немного. Белого», – ответил на вопрос полицейского мужчина.
После этого он повел полицейских в хозяйственную постройку в своем доме и продемонстрировал какие наркотики хранит. Среди них были, предположительно, каннабис, галлюциногенные грибы и амфетамин. На вопрос полицейских его ли это наркотики ответил: «да, (принадлежит) мне».
В МВД сообщили, что у мужчины изъяли 32 куста культивированной конопли, марихуану, галлюциногенные грибы, амфетамин, ацетилированный опий, наркотическое средство МДМА. Также у мужчины изъяты электронные весы и фасовочные материалы.
«По имеющейся информации, изъятые вещества предназначались для последующего сбыта наркопотребителям», – подчеркнули в МВД.
Полицейские возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства и по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение в крупном размере наркотических средств и психотропных веществ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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