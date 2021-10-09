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Происшествия

Крымчанин с кофе на фоне лошади рассказал о хранении наркотиков

08:04 суббота, 9 октября 2021

Полицейские изъяли 32 куста конопли и других наркотиков, которые хранил житель села Голубинка Бахчисарайского района.

Пресс-служба МВД по Крыму опубликовала видео, запечатлевшее крымчанина, рассказывающего о том, что он хранит.

«Есть, я покажу… Есть трава – конопля, есть порошка немного. Белого», – ответил на вопрос полицейского мужчина.

После этого он повел полицейских в хозяйственную постройку в своем доме и продемонстрировал какие наркотики хранит. Среди них были, предположительно, каннабис, галлюциногенные грибы и амфетамин. На вопрос полицейских его ли это наркотики ответил: «да, (принадлежит) мне».

В МВД сообщили, что у мужчины изъяли 32 куста культивированной конопли, марихуану, галлюциногенные грибы, амфетамин, ацетилированный опий, наркотическое средство МДМА. Также у мужчины изъяты электронные весы и фасовочные материалы.

«По имеющейся информации, изъятые вещества предназначались для последующего сбыта наркопотребителям», – подчеркнули в МВД.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства и по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение в крупном размере наркотических средств и психотропных веществ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец приговорен к 11 годам колонии за торговлю наркотиками. Суд признал жителя Симферополя виновным в покушении на торговлю наркотиками в значительном и особо крупном размерах.

Полицейские нашли коноплю на крыше дома в Керчи. Правоохранители при осмотре места проживания 34-летнего мужчины на крыше летней пристройки обнаружили растения в высушенном виде.

Крымчанин перевозил наркотики в трусах. Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.

Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны. Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.

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