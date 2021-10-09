Власть
Коммунальные службы Ялты в очередной раз очистили Пионерский парк
Малые архитектурные формы в Пионерском парке Ялты приведены в порядок силами коммунальных служб.
Как заявила глава местной администрации Янина Павленко, работы по очистке конструкций на территории этого популярного места отдыха горожан от различного вида «художеств» проводятся регулярно.
«Каждый месяц очищаем, красим конструкции, но так же регулярно на них появляются новые «художества», – пояснила она.
На этот раз, по словам градоначальницы, конструкции сначала покрасили, после чего покрыли специальным лаком, что позволит продлить жизнь данным сооружениям.
При этом Павленко напомнила, что парк охвачен системой видеонаблюдения, а за порчу городского имущества предусмотрено наказание. «Штраф – 5000 рублей, плюс стоимость восстановительных работ. Так что без обид», – предупредила глава администрации и настоятельно посоветовала родителям провести воспитательную работу с детьми о том, что «любимый город надо беречь».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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