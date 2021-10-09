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Какой сегодня праздник 9 октября
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Сегодня, 9 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день почты (World Post Day)
Всемирный день почты (World Post Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.
9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.
По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям.
День Специальной пожарной охраны МЧС России
Есть в составе Пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.
Эти подразделения объединены в Специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения Правительства 9 октября вышел Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.
Таким образом, история Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведет свое начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.
Иван Богослов (Шептун покровный)
Народный праздник «Иван Богослов» отмечается 9 октября (по старому стилю - 26 сентября). Церковь в этот день чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Богослов», «Иван-путник», «Шептун покровный». В народном календаре день святого апостола Иоанна отмечают дважды в году, называя Ивана майского - пшеничником, а Ивана осеннего - Богословом.
Также сегодня, 9 октября, отмечают такие праздники:
- День прославления святителя Тихона
- День риэлтора Украины
- Таркманчац - праздник переводчиков в Армении
- День города Еревана
- День российской гомеопатии
- День любопытных событий (Curious Events Day)
- День отражений в лужах
- День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) в США
- День заплесневелого сыра (Moldy Cheese Day) в США
- День округленных (National Curves Day) в США
- День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) в США
- День нанотехнологий (National Nanotechnology Day) в США
- День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day)
- День памяти жертв холокоста в Румынии
- День отмены рабства в Сен-Бартелеми
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефрем, Гедеон, Хира.
Что происходило 9 октября в прошлые годы
1760 - русские войска во время Семилетней войны празднуют взятие Берлина.
1773 - в Российскую империю по приглашению Екатерины II прибывает французский просветитель Дени Дидро.
1789 - запрещены пытки во Франции.
1926 - заключили брак французские ученые химики Фредерик Жолио и Ирен Кюри.
1975 - известному русскому правозащитнику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира.
1989 - дебют на советском телевидении экстрасенса А. Кашпировского.
1989 - работники в СССР получили право на забастовку.
1992 - в Белоруссии основано Народное движение.
2006 - эскалация конфликта в АзииСеверная Корея испытывает ядерное оружие.
2009 - первый темнокожий Президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 октября. Какие праздники будут завтра?
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