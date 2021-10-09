Экскурсоводов и проводников в Крыму опять заставят проходить аттестацию

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Систему государственной аттестации экскурсоводов и проводников намерены восстановить в Крыму.

Это следует из соответствующего проекта поправок в республиканский закон «О туристской деятельности», документ опубликованного на сайте Госсовета Крыма.

«Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков в Республике Крым проводится аттестационной комиссией экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков в Республике Крым, которая создается специально уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере курортов и туризма, – сказано в пояснительной записке к законопроекту. – Кроме того, законопроектом предлагается установить условия оказания услуги инструктором-проводником на территории Республики Крым».

Согласно тексту законопроекта, без аттестации работа экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников запрещается. Аттестацию проводит специально созданная комиссия, которая не менее чем на две трети состоит из представителей профессии. Заседания комиссии проводятся не реже, чем раз в квартал, но по необходимости может собраться на внеочередные заседания.

Комиссия создается «специально уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере курортов и туризма», то есть отвечать за ее работу, вероятнее всего, будет министерство курортов и туризма республики. Также законопроект предполагает создание системы надзора за работой гидов – этим заниматься будет орган, утвержденный Совмином Крыма.

Претендовать на работу экскурсовода и гида-переводчика могут люди, прошедшие специальную профессиональную подготовку. Аттестацию им придется проходить каждые пять лет.

Принятие законопроекта обосновывают ухудшением качества экскурсионных услуг из-за большого числа непрофессиональных гидов. «Отсутствие правовых норм контроля за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников привели к появлению на рынке экскурсионных услуг значительного количества лиц, не имеющих профессионального образования и опыта работы в сфере, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида), гида-переводчика или инструктора-проводника, и, как следствие, снижению качества и безопасности предоставляемых услуг, искажению информации о Республике Крым», – подчеркивается в пояснительной записке.

Система аттестации экскурсоводов и проводников ранее действовала в Крыму, по состоянию на конец 2016 года в Крыму насчитывалось 1 394 профессионала в этой сфере. В том же 2016 году система аттестации была упразднена в Крыму ввиду отсутствия нормативной базы на федеральном уровне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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