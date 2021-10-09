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Происшествия

ДТП заблокировало Крымский мост

13:03 суббота, 9 октября 2021

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после ликвидаций последствий ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Движение автотранспорта (по направлению в сторону Краснодарского края) открыто. Продолжительность действия ограничения: 30 минут», – сообщили в пресс-службе.

Ранее движение перекрывали по обеим полосам в сторону Кубани из-за ДТП.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Авария произошла в районе острова Тузла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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