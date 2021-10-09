Происшествия
ДТП заблокировало Крымский мост
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после ликвидаций последствий ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
«Движение автотранспорта (по направлению в сторону Краснодарского края) открыто. Продолжительность действия ограничения: 30 минут», – сообщили в пресс-службе.
Ранее движение перекрывали по обеим полосам в сторону Кубани из-за ДТП.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Авария произошла в районе острова Тузла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жительница Севастополя забрала с помойки искавшую еду 9-летнюю девочку. Неравнодушная жительница Севастополя забрала домой 9-летнюю девочку, которая искала еду возле мусорных контейнеров в районе улицы Горпищенко.
Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом в Крыму. Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом на выезде из Феодосии.
Жителей Керчи просят не приближаться к морю. В Керчи ожидается северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.
Прогулочные катера на Тарханкуте ездят по головам отдыхающих. В акватории заповедного полуострова проложен только один морской маршрут.
Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 9 октября фото
Сегодня, 9 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения
Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
вчера
Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму
Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.